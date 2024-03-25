Владислав НАУМЕЦ: «В игре с Минаем нам не хватило фарта»

Один из лидеров черкасского ЛНЗ Владислав Наумец подбил итоги матча с «Минаем» (1:2).

«Знали, что это очень боевая команда, что они сидят в низком блоке. Старались как можно больше атаковать, создавать моменты. Но когда ты не забиваешь, закон футбол таков, что забивают тебе.

Мяч не летел в ворота. Не хватило немного фарта.

Фактора недооценки не было. Мы знали, что на «Минай» ничего не давит, они выйдут и будут играть за свое имя. Считаю, что нам не повезло» – сказал Наумец.

Новичок УПЛ остался на 8-м месте в таблице УПЛ – 25 очков за 21 матч. «Минай» набрал за 20 матчей всего 13 баллов и продолжает идти на последнем месте.