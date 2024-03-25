Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан восхищен игрой английского хавбека Джуда Беллингема за «бланкос».

«Джуд – потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», – сказал Зидан.

Испанский гранд прошлым летом заплатил за игрока 103 млн евро дортмундской «Боруссии». В этом сезоне Джуд отыграл за «Реал» 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

20-летний Беллингем имеет контракт с клубом до конца сезона 2028/2029.

Ранее другая легенда мадридцев сравнил Зидана и Беллингема.