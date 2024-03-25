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Испания
25 марта 2024, 03:45 | Обновлено 25 марта 2024, 04:25
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0

«Надеюсь, он принесет Реалу много трофеев». Зидан – о Беллингеме

Легенда «Реала» похвалил английского футболисту

25 марта 2024, 03:45 | Обновлено 25 марта 2024, 04:25
70
0
«Надеюсь, он принесет Реалу много трофеев». Зидан – о Беллингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан восхищен игрой английского хавбека Джуда Беллингема за «бланкос».

«Джуд – потрясающий футболист, нам повезло иметь его в «Реале». Он очень хорош, надеюсь, Беллингем принесет нам много трофеев», – сказал Зидан.

Испанский гранд прошлым летом заплатил за игрока 103 млн евро дортмундской «Боруссии». В этом сезоне Джуд отыграл за «Реал» 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

20-летний Беллингем имеет контракт с клубом до конца сезона 2028/2029.

Ранее другая легенда мадридцев сравнил Зидана и Беллингема.

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Джуд Беллингем Зинедин Зидан Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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