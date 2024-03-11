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  4. Роналдо о Беллингеме: «Своими качествами немного Зидана напоминает»
Испания
11 марта 2024, 15:45 |
379
0

Роналдо о Беллингеме: «Своими качествами немного Зидана напоминает»

Легендарный бразилец высоко оценил игровой интеллект Джуда

11 марта 2024, 15:45 |
379
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Роналдо о Беллингеме: «Своими качествами немного Зидана напоминает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Один из лучших нападающих в истории футбола, чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо одобрительно высказался о нынешнем лидере мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Мне нравится, как играет Джуд Беллингем. В «Реале» он забивает почти в каждом матче, мне нравится наблюдать за его игрой. Он всегда идет вперед.

Я смотрел несколько матчей на «Сантьяго Бернабеу», наблюдая за ним. Он очень удивил меня своим мастерством. По скорости, с которой он вбегает в штрафную, видно, что он хочет забивать постоянно. Своими качествами он чуть-чуть напоминает мне Зинедина Зидана», – приводит слова «Зубастика» издание Daily Mail.

Сравнение, к слову, символическое, поскольку Беллингем выступает в «Реале» под №5 – так же, как и в свое время Зидан.

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Роналдо Джуд Беллингем Реал Мадрид Зинедин Зидан
Источник Daily Mail
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