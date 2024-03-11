Роналдо о Беллингеме: «Своими качествами немного Зидана напоминает»

Один из лучших нападающих в истории футбола, чемпион мира, обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо одобрительно высказался о нынешнем лидере мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Мне нравится, как играет Джуд Беллингем. В «Реале» он забивает почти в каждом матче, мне нравится наблюдать за его игрой. Он всегда идет вперед.

Я смотрел несколько матчей на «Сантьяго Бернабеу», наблюдая за ним. Он очень удивил меня своим мастерством. По скорости, с которой он вбегает в штрафную, видно, что он хочет забивать постоянно. Своими качествами он чуть-чуть напоминает мне Зинедина Зидана», – приводит слова «Зубастика» издание Daily Mail.

Сравнение, к слову, символическое, поскольку Беллингем выступает в «Реале» под №5 – так же, как и в свое время Зидан.