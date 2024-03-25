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Бразилия
25 марта 2024, 01:45 | Обновлено 25 марта 2024, 01:48
34
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил титулованый бразильский клуб

Габриэль Милито заменил Луиса Фелипе Сколари

25 марта 2024, 01:45 | Обновлено 25 марта 2024, 01:48
34
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Барселоны возглавил титулованый бразильский клуб
twitter.com/Atletico

Аргентинец Габриэль Милито возглавил «Атлетико Минейро». Стороны договорились о контракте до декабря 2025 года.

Бывший игрок «Барселоны» заменил на этом посту легендарного Луиса Фелипе Сколари, который тренировал команду меньше года.

43-летний Милито начал карьеру тренера ещё в 2015 году. На родине он успел поработать с «Эстудиантесом», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс». В 2018 году возглавлял чилийский клуб «О'Хиггинс».

В качестве игрока кроме «Барселоны» также выступал за «Индепендьенте» и «Сарагосу». В составе «Барселоны» дважды выигрывал Ла Лигу.

За сборную Аргентины Габриэль Милито сыграл 42 матча, в которых забил 1 гол.

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Атлетико Минейро Габриэль Милито Луис Фелипе Сколари чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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