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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 75-летний Сколари расторг контракт с Атлетико Минейро
Бразилия
20 марта 2024, 19:02 |
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. 75-летний Сколари расторг контракт с Атлетико Минейро

Опытный специалист возглавил клуб летом 2023 года

20 марта 2024, 19:02 |
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. 75-летний Сколари расторг контракт с Атлетико Минейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фелипе Сколари

Пресс-служба бразильского «Атлетико Минейро» официально объявила об отставке 75-летнего Луиса Фелипе Сколари с поста главного тренера.

Как сообщается, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Функции главного тренера временно возложены на ассистента бывшего наставника Лукаса Гонсалвеша.

Отметим, что опытный специалист возглавил клуб летом 2023 года. С тех пор команда провела под руководством чемпиона мира со сборной Бразилии и вице-чемпиона Европы с командой Португалии 41 матч — 19 побед, 10 ничьих и 12 поражений.

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Луис Фелипе Сколари Атлетико Минейро отставка
Источник ФК Атлетико Минейро
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