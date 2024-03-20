ОФИЦИАЛЬНО. 75-летний Сколари расторг контракт с Атлетико Минейро

Пресс-служба бразильского «Атлетико Минейро» официально объявила об отставке 75-летнего Луиса Фелипе Сколари с поста главного тренера.

Как сообщается, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Функции главного тренера временно возложены на ассистента бывшего наставника Лукаса Гонсалвеша.

Отметим, что опытный специалист возглавил клуб летом 2023 года. С тех пор команда провела под руководством чемпиона мира со сборной Бразилии и вице-чемпиона Европы с командой Португалии 41 матч — 19 побед, 10 ничьих и 12 поражений.