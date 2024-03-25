Первые воспитанники клубной академии дебютировали за главную команду Вереса
Команда из Ровно провела благотворительный матч против Рот-Вайсса в Эссене
Благотворительный матч против Рот-Вайсса в Эссене стал особенным для клуба Верес из Ровно.
В составе главной команды Вереса дебютировали первые воспитанники клубной академии – Антон Выдрич и Александр Наумов. Оба к тому же стали самыми молодыми дебютантами в новейшей истории клуба.
Нападающий Антон Выдрич впервые сыграл за основу красно-черных в возрасте 16 лет 1 месяц и 23 дня.
А полузащитник Александр Наумов – в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 13 дней.
23 марта Верес уступил немецкому Рот-Вайссу в благотворительном матче со счетом 1:3.
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