Первые воспитанники клубной академии дебютировали за главную команду Вереса

Благотворительный матч против Рот-Вайсса в Эссене стал особенным для клуба Верес из Ровно.

В составе главной команды Вереса дебютировали первые воспитанники клубной академии – Антон Выдрич и Александр Наумов. Оба к тому же стали самыми молодыми дебютантами в новейшей истории клуба.

Нападающий Антон Выдрич впервые сыграл за основу красно-черных в возрасте 16 лет 1 месяц и 23 дня.

А полузащитник Александр Наумов – в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 13 дней.

23 марта Верес уступил немецкому Рот-Вайссу в благотворительном матче со счетом 1:3.