В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии

21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

Английский портал Football London оценил выступление украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который провел полный матч с боснийцами.

«Сыграв за сборную Украины против Боснии, Михаил Мудрик продемонстрировал, на что он способен, когда его вернули на более привычную для него позицию – левого вингера.

Теперь Михаил надеется, что снова получит шанс повлиять на игру «Челси» в атаке после того, как Рахим Стерлинг начал показывать плохую игру. Мудрик точно привлек внимание Почеттино», – говорится в статье портала.