Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
Англия
24 марта 2024, 23:25 |
1354
1

В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии

Украинский вингер провел с боснийцами полный матч

24 марта 2024, 23:25 |
1354
1
В Англии расхвалили Мудрика после матча сборной Украины против Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

Английский портал Football London оценил выступление украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, который провел полный матч с боснийцами.

«Сыграв за сборную Украины против Боснии, Михаил Мудрик продемонстрировал, на что он способен, когда его вернули на более привычную для него позицию – левого вингера.

Теперь Михаил надеется, что снова получит шанс повлиять на игру «Челси» в атаке после того, как Рахим Стерлинг начал показывать плохую игру. Мудрик точно привлек внимание Почеттино», – говорится в статье портала.

По теме:
Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
ВИДЕО. Хавбек сборной Италии оформил супергол в девятку в ворота Эквадора
Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник Football London
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 06:30 15
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами

Арина была вне себя от ярости

Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Футбол | 24 марта 2024, 19:07 17
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»

Защитник сборной Украины прокомментировал предстоящий решающий матч отбора к Евро

Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Футбол | 24.03.2024, 05:23
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 24.03.2024, 21:15
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Футбол | 24.03.2024, 17:55
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
еее, легше, я ще серіал з Луніним не додивився...
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
24.03.2024, 15:19 21
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 6
Футбол
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 22
Теннис
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
23.03.2024, 23:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем