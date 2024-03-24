Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Наставник «Реала» хочет, чтобы украинец остался в команде
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с руководством «королевского клуба» относительно будущего Андрея Лунина. В «Реале» хотят, чтобы украинский страж ворот остался в команде и продлил контракт.
«Андрей Лунин имеет огромный потенциал», – сказал Анчелотти руководству «галактикос».
Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
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