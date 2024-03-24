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  4. Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Испания
24 марта 2024, 22:52 |
2055
3

Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?

Наставник «Реала» хочет, чтобы украинец остался в команде

24 марта 2024, 22:52 |
2055
3
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с руководством «королевского клуба» относительно будущего Андрея Лунина. В «Реале» хотят, чтобы украинский страж ворот остался в команде и продлил контракт.

«Андрей Лунин имеет огромный потенциал», – сказал Анчелотти руководству «галактикос».

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Realmadridexclusivo
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Комментарии 3
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norma_zap
Вже можна серіал знімати, про Луніна і Реал 
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+3
Koze_Bayan
Мені вже здається, що є спеціальна людина, задача якої кожного дня придумувати новину про Луніна. 
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+2
Saar
тА ПОХРЕН НА ТОГО лУНІНА!
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-2
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