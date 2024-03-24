НАЗАРЕНКО: «Мы настроены показать свой лучший футбол против Японии»
Олимпийская сборная Украины U-23 готовится к спаррингу с японцами
25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.
Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился хавбек сине-желтых Александр Назаренко:
«Сборная Японии U-23 – очень сильная команда. Мы видели много матчей с ее участием. Команда очень организована, быстрая и хорошо подготовлена тактически.
Но мы тоже настроены показать свой самый лучший футбол. Хотим подарить положительные эмоции болельщикам Украины».
Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится в Фукуоке на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший боксер нуждается в операции
Забавный эпизод от Джуда Беллингема и Эндрика после матча Англия – Бразилия