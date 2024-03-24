НАЗАРЕНКО: «Мы настроены показать свой лучший футбол против Японии»

25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.

Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился хавбек сине-желтых Александр Назаренко:

«Сборная Японии U-23 – очень сильная команда. Мы видели много матчей с ее участием. Команда очень организована, быстрая и хорошо подготовлена тактически.

Но мы тоже настроены показать свой самый лучший футбол. Хотим подарить положительные эмоции болельщикам Украины».

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится в Фукуоке на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.