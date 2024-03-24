Олимпийская сборная Украины U-23 провела в Фукуоке тренировку накануне матча против команды Японии U-23.

В понедельник, 25 марта, готовясь к футбольному турниру летних Игр-2024, сине-желтые проведут первую игру в истории команды U-23.

Украинская сборная после четырехдневного сбора в венгерском Сегеде совершила суточное путешествие на остров Кюсю, в город Китакюсю в префектуре Фукуока. В распоряжении Руслана Ротаня находятся 19 футболистов.

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится на Kitakyushu Stadium 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

ВИДЕО. Украинская молодежка U-23 провела тренировку перед игрой с Японией