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Молодежные турниры
24 марта 2024, 20:47 | Обновлено 24 марта 2024, 20:53
168
0

ВИДЕО. Украинская молодежка U-23 провела тренировку перед игрой с Японией

Поединок пройдет в японской Фукуоке на стадионе Китакюсю

24 марта 2024, 20:47 | Обновлено 24 марта 2024, 20:53
168
0
ВИДЕО. Украинская молодежка U-23 провела тренировку перед игрой с Японией
УАФ

Олимпийская сборная Украины U-23 провела в Фукуоке тренировку накануне матча против команды Японии U-23.

В понедельник, 25 марта, готовясь к футбольному турниру летних Игр-2024, сине-желтые проведут первую игру в истории команды U-23.

Украинская сборная после четырехдневного сбора в венгерском Сегеде совершила суточное путешествие на остров Кюсю, в город Китакюсю в префектуре Фукуока. В распоряжении Руслана Ротаня находятся 19 футболистов.

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится на Kitakyushu Stadium 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

ВИДЕО. Украинская молодежка U-23 провела тренировку перед игрой с Японией

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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