Руслан РОТАНЬ: «Нам важно как можно качественнее подготовиться к Олимпиаде»

Главный тренер олимпийской сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань ответил на несколько вопросов журналистов накануне товарищеского матча против команды Японии U-23.

– Какая главная задача стоит перед сборной Украины в грядущем матче?

– Прежде всего мы хотим от нашей страны поблагодарить народ Японии за то, что, несмотря на большое расстояние между нашими государствами, он очень близок к нам. Япония – одна из первых стран, которая стала вместе с нами и предоставляет Украине много помощи для борьбы с агрессором.

По вопросу, и сейчас мы начинаем подготовку к Олимпийским играм. И нам важно подготовиться к ним как можно качественнее. Поэтому игра со сборной Японии очень полезна. Наш соперник – очень качественная команда. Мы просматривали ее матчи. Хочу пожелать вашей сборной попасть на Олимпийские игры. Мы будем болеть за вас, а возможно, и будем вместе в одной группе.

– Расскажите, пожалуйста, как вам удалось создать такую сильную команду.

– Спасибо вам за комплимент и хочу отметить, что наша нация, и футболисты в частности, – максималисты. Успех нашей олимпийской сборной для нас очень важный шаг вперед. Мы впервые попали на Олимпийские игры, и у нас еще нет опыта выступлений там. Для нашей страны это очень важно, но еще важнее подготовиться к Играм и хорошо себя показать. У нас действительно сильная сборная. Единственная проблема на сегодня, которую я вижу, это то, что не все украинские клубы готовы отпускать игроков. Такого не должно быть, ведь это престиж нашей страны – особенно в такое время. Мы же будем стараться улучшить нашу игру, ведь есть еще куда развиваться.

– Какая у Вас кадровая ситуация?

– Ситуация у нас такова, что сейчас наша первая сборная выступает в квалификации Евро-2024, и в ней есть игроки олимпийской сборной, которых мы бы хотели видеть на Играх. К тому же молодежная сборная сейчас будет играть важный матч отбора европейского первенства против Азербайджана. Поэтому поединок с Японией – наверное, третий в приоритете, ведь это товарищеский матч. Несмотря на это, для нас он очень важен. У нас есть ребята, которые не задействованы в тех официальных матчах и впервые попали в олимпийскую команду. Поэтому возможность поехать на Олимпийские игры – это для них большой шанс, и они на этом сконцентрированы.

– Как Вам работается с новым президентом УАФ Андреем Шевченко?

– У нас все складывается хорошо. Самое главное, что у нас есть коммуникация и взаимопонимание. Господин Андрей хорошо относится к олимпийской сборной и понимает, что Игры – это очень важные соревнования. Мы хотим поблагодарить за организацию подготовки команды в Венгрии, где мы имели возможность тренироваться в хороших условиях. Для нас это очень важно, ведь эта команда только собралась, и для нас эти дни были как глоток свежего воздуха. У нас есть диалог с Андреем Шевченко и есть помощь во всех необходимых нам моментах. Мы благодарны за это Украинской ассоциации футбола и господину Андрею лично.

Контрольный матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится 25 марта.