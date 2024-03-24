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Молодежные турниры
24 марта 2024, 21:43 | Обновлено 24 марта 2024, 21:50
129
0

ФЕСЮН: «Япония – организованная команда, там играют быстрые футболисты»

Накануне поединка своими мыслями поделился вратарь сборной Украины U-23

24 марта 2024, 21:43 | Обновлено 24 марта 2024, 21:50
129
0
ФЕСЮН: «Япония – организованная команда, там играют быстрые футболисты»
ФК Колос. Кирилл Фесюн

25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.

Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился вратарь сине-желтых Кирилл Фесюн:

«Мы сыграем с сильной командой. Япония – очень организованная команда, там играют быстрые футболисты. Мы настраиваемся на интересную игру.

Постараемся подарить нашим болельщикам положительные эмоции. Они сейчас очень нужны нашей стране. Для нас это важный матч, именно им мы начинаем подготовку к Олимпиаде».

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится в Фукуоке на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

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Олимпийские игры 2024 Япония - Украина сборная Японии по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Кирилл Фесюн
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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