ФЕСЮН: «Япония – организованная команда, там играют быстрые футболисты»

25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.

Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился вратарь сине-желтых Кирилл Фесюн:

«Мы сыграем с сильной командой. Япония – очень организованная команда, там играют быстрые футболисты. Мы настраиваемся на интересную игру.

Постараемся подарить нашим болельщикам положительные эмоции. Они сейчас очень нужны нашей стране. Для нас это важный матч, именно им мы начинаем подготовку к Олимпиаде».

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится в Фукуоке на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.