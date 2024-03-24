Алексей СЫЧ: «Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали»

25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.

Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился защитник сине-желтых Алексей Сыч:

«Мы усердно готовимся к этому матчу. Это первая игра в истории олимпийской сборной Украины, и очень хорошо, что нашим первым соперником станет столь сильная команда.

Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали. Однако мы хотим играть в свой футбол, показать свой характер. Характер, которым славится украинский народ».

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.