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Молодежные турниры
24 марта 2024, 21:27 | Обновлено 24 марта 2024, 21:43
96
0

Алексей СЫЧ: «Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали»

Олимпийская сборная Украины U-23 проведет спарринг протия японцев

24 марта 2024, 21:27 | Обновлено 24 марта 2024, 21:43
96
0
Алексей СЫЧ: «Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали»
УАФ. Алексей Сыч

25 марта олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру Олимпийских игр 2024, проведет выездной спарринг против команды Японии U-23.

Накануне поединка своими мыслями по поводу противостояния поделился защитник сине-желтых Алексей Сыч:

«Мы усердно готовимся к этому матчу. Это первая игра в истории олимпийской сборной Украины, и очень хорошо, что нашим первым соперником станет столь сильная команда.

Тренеры показали нам поединки Японии против Аргентины и Мали. Однако мы хотим играть в свой футбол, показать свой характер. Характер, которым славится украинский народ».

Товарищеский матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится на стадионе Китакюсю 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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