Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту
Испания
24 марта 2024, 20:53 |
1343
0

ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту

Забавный эпизод от Джуда Беллингема и Эндрика после матча Англия – Бразилия

24 марта 2024, 20:53 |
1343
0
ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту
Twitter. Джуд Беллингем и Эндрик

24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард Эндрик, который появился на поле только на 71-й вместо Родриго. Для молодого бразильского таланта это был дебют за национальную команду.

После завершения встречи звездный английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем своеобразно поздравил Эндрика. Перед рукопожатием и объятиями Джуд выписал пощечину Эндрику. Бразилец очень удивился, явно не ожидав такого.

Отметим, что этот сезон Эндрик завершит в «Палмейрасе», а со следующей кампании будет выставить за «Реал».

ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту

По теме:
ВИДЕО. Украинская молодежка U-23 провела тренировку перед игрой с Японией
КОГУТ: «Расстояние от Ровно до Эссена около 1550 километров. Было сложно»
ВИДЕО. Украинская молодежка U-21 прибыла в Баку на матч с Азербайджаном
видео сборная Англии по футболу сборная Бразилии по футболу Англия - Бразилия товарищеские матчи Джуд Беллингем Эндрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 24 марта 2024, 21:01 2
Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Италия – Эквадор. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24 марта 2024, 07:05 5
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем

ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:30
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Бокс | 23.03.2024, 23:10
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Футбол | 24.03.2024, 19:07
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 14
Теннис
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 6
Футбол
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
22.03.2024, 21:59 2
Футбол
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 10
Футбол
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
23.03.2024, 13:32 6
Футбол
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
22.03.2024, 21:23 4
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем