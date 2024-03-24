ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту
Забавный эпизод от Джуда Беллингема и Эндрика после матча Англия – Бразилия
24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард Эндрик, который появился на поле только на 71-й вместо Родриго. Для молодого бразильского таланта это был дебют за национальную команду.
После завершения встречи звездный английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем своеобразно поздравил Эндрика. Перед рукопожатием и объятиями Джуд выписал пощечину Эндрику. Бразилец очень удивился, явно не ожидав такого.
Отметим, что этот сезон Эндрик завершит в «Палмейрасе», а со следующей кампании будет выставить за «Реал».
ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту
😂🤍 La p’tite gifle de grand frère de Bellingham à Endrick !— Le Journal du Real (@lejournaldureal) March 23, 2024
🏴🇧🇷🔜 Bellingham X Endrick X Vini Jr. X Rodrygopic.twitter.com/BEkg02EX4O
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