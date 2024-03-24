24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард Эндрик, который появился на поле только на 71-й вместо Родриго. Для молодого бразильского таланта это был дебют за национальную команду.

После завершения встречи звездный английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем своеобразно поздравил Эндрика. Перед рукопожатием и объятиями Джуд выписал пощечину Эндрику. Бразилец очень удивился, явно не ожидав такого.

Отметим, что этот сезон Эндрик завершит в «Палмейрасе», а со следующей кампании будет выставить за «Реал».

ВИДЕО. Обиделся? Звездный игрок Реала дал пощечину бразильскому таланту