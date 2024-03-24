Шахтер интересуется 16-летним защитником Металлиста

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» заинтересован в услугах защитника «Металлиста» Кирилла Дигтяря. По нашей информации, «горняки» уже несколько раз пытались договориться о трансфере 16-летнего капитана сборной Украины U-17. Однако договориться о переходе игрока, несмотря на улучшение предложения, «Шахтеру» не удалось.

Интересы Дегтяря представляет компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Люндовский. По нашей информации, у агентов серьезно испортились отношения с «Шахтером» после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» и перехода Георгия Судакова в компанию Prostar Вадима Шаблия.

Агенты предлагали Дигтяря «Манчестер Юнайтед». Скауты манкунианцев ездили просматривать украинского таланта в Грецию на матчи сборной Украины U-17, однако игрок не впечатлил скаутов «МЮ».