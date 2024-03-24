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Молодежные турниры
24 марта 2024, 19:41 | Обновлено 24 марта 2024, 19:49
465
0

САПРОНОВ: «Гол сборной Турции выбил наших девушек из колеи»

Главный тренер сборной Украины WU-17 оценил выступление своих подопечных

24 марта 2024, 19:41 | Обновлено 24 марта 2024, 19:49
465
0
САПРОНОВ: «Гол сборной Турции выбил наших девушек из колеи»
УАФ. Сергей Сапронов

Из Нидерландов вернулась девичья сборная Украины WU-17, которая приняла участие во втором раунде отбора чемпионата Европы 2024 года. Украинки финишировали последними в своей группе и выбыли в Лигу В.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов оценил выступление своих подопечных на соревнованиях:

– В заключительном туре нас устраивала даже ничья с Турцией, позволявшая опередить ее по дополнительным показателям. На мой взгляд, то, что наша сборная с каждым матчем улучшала свою игру, а турчанки, напротив, были разбиты испанками и хозяйками, ввело моих подопечных в заблуждение. Несмотря на то, что я пытался настроить их, они считали, что если даже не победят, то вничью сыграют точно. Вот эта переоценка собственных сил и сыграла с ними злую шутку.

Правда, поначалу ничто не предвещало неприятностей. Мы диктовали условия, создавали опасные моменты у ворот визави, но до гола дело так и не дошло. Однако стоило турчанкам в середине второго тайма открыть счет, как это выбило наших девушек из колеи. Они уже не смогли сплотиться, чтобы спастись от поражения и вылета из класса сильнейших.

– Для целой группы ваших подопечных 2007 года это было последнее выступление за сборную Украины этой возрастной категории…

– Да, большинство из них под моим орудием находились два года. Хочу поблагодарить их за сотрудничество, некоторых из них я буду рекомендовать в молодежную женскую сборную Украины.

– Уже знаете, кто их заменит?

– В сборной останется группа 16-летних девушек, уже задействованных в отчетном континентальном чемпионате. Уже в ближайшее время нужно будет позаботиться о доукомплектации состава еще 15–16 игроков 2008-го и, на перспективу, 2009 года рождения. Списки еще уточняются. Однако не следует медлить, потому что уже в апреле мы будем выступать в Боснии и Герцеговине на Турнире развития УЕФА. А осенью начнется первый раунд отбора на чемпионат Европы уже в 2025 году, и мы приложим усилия, чтобы вернуться в Лигу А.

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женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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