Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры

33-летний капитан сборной Исландии Йоганн Берг Гудмундссон прокомментировал предстоящий финальный матч плей-офф Евро-2024 против национальной команды Украины:

«В сборной Украины много индивидуально сильных игроков и нам нужно позаботиться о решении этой проблемы. В частности, у них есть быстрые игроки, которые играют на клубном уровне в ведущих европейских лигах. Посмотрите, сколько голов их нападающий из Жироны (Артем Довбик – ред.) уже забил в этом сезоне. А Мудрик крайне опасен на фланге. Есть и другие исполнители хорошего качества. Конечно, это гораздо более сильный соперник, чем сборная Израиля, с которой мы играли в полуфинале плей-офф.

Но и в нашей команде есть отличные игроки, которые играют на высоком уровне и очень хорошо показывают себя в своих клубах. Так что не надо бояться каких-то индивидуальных качеств соперника – важно противодействовать им правильными командными действиями.

Мы понимаем, что атмосфера во Вроцлаве будет не в нашу пользу. У хозяев поля в этой игре точно будет гораздо больше болельщиков, чем было во время нашего выездного матча с Израилем. Играть в таких условиях – это то, чему нам стоит поучиться. Но важно, что в нашем составе есть опытные игроки – они помогут молодым ребятам справиться с волнением и давлением трибун.

В любом случае, мы очень ждем этого матча. У нас есть 90 минут, а может быть, даже дополнительное время и серия пенальти, чтобы попасть на крупный турнир. Нет лучшей возможности, чем эта. Одна хорошая игра и мы на месте. Но чтобы выполнить такую задачу, нам нужно обыграть сборную Украины, и это будет сложно», – заявил Гудмундссон.

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия.