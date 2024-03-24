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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 12:12 |
2714
5

Стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия

Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен

24 марта 2024, 12:12 |
2714
5
Стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия
УЕФА. Клеман Тюрпен

На финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии, который состоится 26 марта в польском Вроцлаве на «Тарчинский Арена Вроцлав» (начало – в 21:45 по киевскому времени), будет работать судейская бригада из Франции. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит опытный Клеман Тюрпен. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Эрван Финжан. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Франсуа Летесье. Арбитром ВАА будет Жером Брисард, а его ассистентом – Вилли Делажо.

Победитель встречи получит право сыграть на Евро-2024 в Германии. Украина или Исландия попадут в группу к Бельгии, Словакии и Румынии.

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Клеман Тюрпен сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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slavarost
А чому не іспанець??
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Умник
П...ец. 
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+1
Yaroslav
Статистику виступів Збірної під час головування цього пана в студію, будь ласка 
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0
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