Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Защитник сборной Украины прокомментировал предстоящий решающий матч отбора к Евро
24-летний защитник сборной Украины по футболу Ефим Конопля прокомментировал предстоящий финальный матч плей-офф Евро-2024 против национальной команды Исландии:
«Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия — это Босния, умноженная на три.
У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы. Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить», – сказал Конопля.
26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.
Ранее стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия.
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