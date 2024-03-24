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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 19:07 | Обновлено 24 марта 2024, 19:31
1079
2

Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»

Защитник сборной Украины прокомментировал предстоящий решающий матч отбора к Евро

24 марта 2024, 19:07 | Обновлено 24 марта 2024, 19:31
1079
2
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний защитник сборной Украины по футболу Ефим Конопля прокомментировал предстоящий финальный матч плей-офф Евро-2024 против национальной команды Исландии:

«Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия — это Босния, умноженная на три.

У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы. Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить», – сказал Конопля.

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия.

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Источник ВЗбирна
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Pavel_i_CO
Ох і додік. Ця Ісландія нічим не краща нинішньої БіГ
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Volodymyr Shevchenko
3 гола собрались пропускать, что ли?
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