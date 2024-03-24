Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»

24-летний защитник сборной Украины по футболу Ефим Конопля прокомментировал предстоящий финальный матч плей-офф Евро-2024 против национальной команды Исландии:

«Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия — это Босния, умноженная на три.

У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы. Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить», – сказал Конопля.

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее стало известно, кто рассудит решающий матч Украина – Исландия.