ТРУБИН – о том, что Лунин вышел в старте за сборную: «Конечно, расстроился»

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал решение главного тренера национальной команды Сергея Реброва доверить место в старте на стыковый матч против Боснии и Герцеговины (2:1) Андрею Лунину.

«Я не буду честным, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100%. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав. Имеем то что имеем, продолжаем работать.

Не считаю, что у меня были неудачные игры в Португалии. Если взять все мои матчи в клубе после матча с Италией, то это были очень хорошие месяцы. Конечно, «Реал» – топ-команда, это выбор главного тренера. Я не могу этого никак изменить, только трудом на тренировках. Кто выйдет 26-го – увидим.

Лунину сложно было отразить удар? Конечно, что сложно. Это очень узколобо, когда команда пропускает, а все говорят о вратаре. Это бессмысленно», – сказал Трубин.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.