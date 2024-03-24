Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН – о том, что Лунин вышел в старте за сборную: «Конечно, расстроился»
Чемпионат Европы
24 марта 2024, 17:30 | Обновлено 24 марта 2024, 17:46
1007
1

ТРУБИН – о том, что Лунин вышел в старте за сборную: «Конечно, расстроился»

Анатолий не очень рад, что не играет в важных матчах за национальную команду

24 марта 2024, 17:30 | Обновлено 24 марта 2024, 17:46
1007
1
ТРУБИН – о том, что Лунин вышел в старте за сборную: «Конечно, расстроился»
УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал решение главного тренера национальной команды Сергея Реброва доверить место в старте на стыковый матч против Боснии и Герцеговины (2:1) Андрею Лунину.

«Я не буду честным, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100%. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав. Имеем то что имеем, продолжаем работать.

Не считаю, что у меня были неудачные игры в Португалии. Если взять все мои матчи в клубе после матча с Италией, то это были очень хорошие месяцы. Конечно, «Реал» – топ-команда, это выбор главного тренера. Я не могу этого никак изменить, только трудом на тренировках. Кто выйдет 26-го – увидим.

Лунину сложно было отразить удар? Конечно, что сложно. Это очень узколобо, когда команда пропускает, а все говорят о вратаре. Это бессмысленно», – сказал Трубин.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

По теме:
Даниил СИКАН: «Мы проанализировали свои ошибки»
Нефартовый арбитр? Как судил матчи сборной Украины Клеман Тюрпен
Евро-2024 может стать первым, где не сыграет ни одной сборной-дебютанта
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Анатолий Трубин Андрей Лунин
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 11:21 31
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами

Вся сущность Арины была раскрыта

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»
Футбол | 24 марта 2024, 16:50 0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»

Главный тренер сборной Украины U-19 поделился мыслями по отбору на юношеское Евро

Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»
Футбол | 24.03.2024, 14:24
Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»
Олег ШАНДРУК: «В Севастополе всегда пахло русским миром»
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Футбол | 23.03.2024, 20:45
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Футбол | 23.03.2024, 19:14
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Ну навіщо перед надважливим матчем лізти до гравців із дурними запитаннями, типу:  "Ти радий чи засмучений?" 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 22
Теннис
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
22.03.2024, 19:57 3
Футбол
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
Малиновский отреагировал на зашквар Аталанты с видео матча сборной россии
22.03.2024, 20:26 1
Футбол
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
22.03.2024, 21:23 4
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
Молодежка переиграла олимпийцев. Украина минимально победила Марокко
22.03.2024, 21:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем