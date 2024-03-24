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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»
Молодежные турниры
24 марта 2024, 16:50 |
1255
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»

Главный тренер сборной Украины U-19 поделился мыслями по отбору на юношеское Евро

24 марта 2024, 16:50 |
1255
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»
СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями относительно отбора на юношеское Евро.

Вы победили сборную Латвии 3:0. После двух матчей наша сборная на первом месте. Но швейцарцы так же имеют 6 очков, но немного хуже разницу забитых и пропущенных мячей. Все решится в очной игре. Расскажите о подготовке к этому поединку.

– Подготовка к финальному матчу уже началась. У них очень квалифицированная команда, мы с моим тренерским штабом рассматриваем все варианты игры с ними. На некоторых позициях у швейцарцев выступают очень яркие исполнители. За это короткое время, которое у нас есть – мы должны изучить досконально эту команду. Мы должны понять, как сделать так, чтобы они не могли создать много моментов у наших ворот. Наши игроки должны понимать, как можно создавать им проблемы, выходить на ударные позиции и забивать мячи.

Цель сборной Украины U-19 – попасть на Евро. Во вторник играете и вы, и взрослая сборная. Если будут положительные результаты, то сразу две наши сборные в один день квалифицируются на большой турнир.

– Если мы попадем на Евро – это будет большой успех. Дай Бог и нашей первой команде решить эту задачу.

На сколько работа в юношеской сборной отличается от работы в клубе?

– Это другая профессия. В сборной ты больше уделяешь внимания психологическому состоянию. За короткое время, которое здесь есть – очень трудно построить какую-то игру. У нас есть не более трех тренировок до матча, чтобы сформировать игру с мячом или без него. Но этого недостаточно. Поэтому нам надо в первую очередь работать на положительные эмоции, на настрой и на правильное психологическое состояние. В клубе есть гораздо больше времени и на другие факторы. Поэтому это совсем другая специфика работы.

Ранее Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации сына Андрея Шевченко.

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Источник NV.ua
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