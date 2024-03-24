Килиан МБАППЕ: «Люди узнают мое будущее до начала Евро»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообещал объявить решение относительно своего будущего до начала Евро-2024:

«Люди узнают о моем будущем до начала Евро. Я очень спокойно к этому отношусь. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом. Я буду на Евро со спокойной головой, готовый делать большие вещи».

В сезоне 2023/24 Килиан Мбаппе провел 37 матчей за «ПСЖ», отметившись 38 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с клубом действует до завершения этой кампании.