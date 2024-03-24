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  4. Килиан МБАППЕ: «Люди узнают мое будущее до начала Евро»
Франция
24 марта 2024, 13:51 |
278
0

Килиан МБАППЕ: «Люди узнают мое будущее до начала Евро»

Нападающий «ПСЖ» продолжает интриговать футбольный мир

24 марта 2024, 13:51 |
278
0
Килиан МБАППЕ: «Люди узнают мое будущее до начала Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообещал объявить решение относительно своего будущего до начала Евро-2024:

«Люди узнают о моем будущем до начала Евро. Я очень спокойно к этому отношусь. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом. Я буду на Евро со спокойной головой, готовый делать большие вещи».

В сезоне 2023/24 Килиан Мбаппе провел 37 матчей за «ПСЖ», отметившись 38 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с клубом действует до завершения этой кампании.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Евро-2024
Источник Фабрицио Романо
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