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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 13:24 | Обновлено 24 марта 2024, 13:46
375
1

ХОМА: «Украинцам нужно нейтрализовать партнера Малиновского по Дженоа»

Экс-полузащитник сборной Украины – о перспективах украинцев в игре с Исландией

24 марта 2024, 13:24 | Обновлено 24 марта 2024, 13:46
375
1
ХОМА: «Украинцам нужно нейтрализовать партнера Малиновского по Дженоа»
Футбол24. Ярослав Хома

26 марта во Вроцлаве национальная сборная Украины по футболу проведет решающий поединок в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы – с Исландией.

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям подопечных Сергея Реброва в стыковом матче с боснийцами и сделал прогноз на противостояние с исландцами:

– Я не буду оригиналом, когда скажу, что украинская сборная не произвела впечатления в Зенице. На мой взгляд, боснийцы были ближе к победе и в том, что сошли с дистанции, прежде всего, должны винить себя.

Невыразительную игру гостей в Зенице до середины второго тайма можно объяснить отсутствием конструктивных действий со стороны нашим полузащитников. Их замыслы были предсказуемыми и балканцы без особых усилий гасили попытки гостей приблизиться к воротам хозяев. Ситуация на поле начала меняться после выхода на поле Руслана Малиновского, который порадовал диспетчерскими способностями и Алексея Гуцуляка, который обеспечил нашему наступлению ширину. И как вишенка на торте – выход на замену Романа Яремчука, который стал героем поединка, сравняв на последних минутах счет и сделав результативную передачу Артему Довбику.

Что касается следующего соперника – исландцев, то он придерживается иного стиля, чем боснийцы. Исландцы действуют более разнообразно, лучше контролируют мяч, много атакуют флангами, назойливы. Есть у них и лидер наступления – Альберт Гудмундссон – одноклубник нашего Малиновского по «Дженоа». И очень многое будет зависеть, удастся ли его нейтрализовать.

Убежден, что будет много единоборств, потому что у исландцев в почете – английский стиль, они любят навязать сопернику жесткую борьбу. Поэтому надо превзойти их в неуступчивости и продемонстрировать свои лучшие качества: выходы из-под прессинга благодаря передачам в одно касание, рваному темпу, разнообразию наступательных операций, агрессивности гренадера Артема Довбика.

Думаю, что по сравнению с матчем в Зенице изменения в стартовом составе украинской сборной будут незначительны. Возможно появление в опорной зоне Сергея Сидорчука, а на правом фланге полузащиты – Виктора Цыганкова. Последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым, который остановит свой выбор на тактической схеме, которая окажется неудобной для исландцев. И еще у нас будет один «козырь» – 12 игрок. На мой взгляд, наши футболисты возьмут верх со счетом – 1:0.

Ранее защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о подготовке национальной команды к решающему матчу отбора Евро-2024 против Исландии.

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Источник Sport.ua
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Один правильный поткат и всего-то......
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