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WTA
24 марта 2024, 12:51 | Обновлено 24 марта 2024, 13:43
1552
3

Калинина – первая украинка за 4 года, которой удалось выиграть у Соболенко

У Арины все еще плюсовая статистика в матчах с представительницами Украины: 17–8

24 марта 2024, 12:51 | Обновлено 24 марта 2024, 13:43
1552
3
Калинина – первая украинка за 4 года, которой удалось выиграть у Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В ночь на 24 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) неожиданно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу украинки за 2 часа и 3 минуты.

Калинина стала первой украинкой за 4 года, которая сумела обыграть Соболенко. Последней до Ангелины, кто закрыла Арину, была Элина Свитолина. Тогда нынешняя первая ракетка Украины выиграла у белоруски в полуфинале турнира в Страсбурге в трех партиях. Это случилось в сентябре 2020 года.

Матч против Калининой стал для Соболенко 25-м за карьеру против украинских теннисисток. Она выиграла 17 поединков и в 8 потерпела поражение.

Интересно, что увереннее всех победить Соболенко удалось Лесе Цуренко в четвертьфинале соревнований в Хобарте в 2018 году. Тогда украинка разгромила представительницу страны-террориста 6:1, 6:1.

Статистика игр украинских теннисисток против Арины Соболенко:

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Ангелина Калинина Арина Соболенко WTA Майами Элина Свитолина Леся Цуренко статистика
Источник Sport.ua
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Бей маскалей!!!!!
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T-800
Ось вона перша ракетка України
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