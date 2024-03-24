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  4. Тимур КОРАБЛИН: «Мы играем друг за друга и боремся за место в УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 12:56 |
76
0

Тимур КОРАБЛИН: «Мы играем друг за друга и боремся за место в УПЛ»

Полузащитник «Миная» прокомментировал победу над ЛНЗ

24 марта 2024, 12:56 |
76
0
Тимур КОРАБЛИН: «Мы играем друг за друга и боремся за место в УПЛ»
ФК Минай

Полузащитник «Миная» Тимур Кораблин прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая игра была. А эмоции теперь очень приятные. Мы долго не побеждали на выезде и наконец прервали эту неприятную для себя серию. Эта победа для наших болельщиков.

Как по мне, было тяжелое поло и серьезно мешало играть в футбол. Хорошо, что нам удалось победить. А когда забил – сам не поверил. Классные эмоции. На каждую игру одинаково настраиваемся, играем друг за друга и бьемся за место в УПЛ в следующем сезоне».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Минай Тимур Кораблин
Источник ФК Минай
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