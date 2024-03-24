Тимур КОРАБЛИН: «Мы играем друг за друга и боремся за место в УПЛ»
Полузащитник «Миная» прокомментировал победу над ЛНЗ
Полузащитник «Миная» Тимур Кораблин прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17-го тура УПЛ:
«Очень тяжелая игра была. А эмоции теперь очень приятные. Мы долго не побеждали на выезде и наконец прервали эту неприятную для себя серию. Эта победа для наших болельщиков.
Как по мне, было тяжелое поло и серьезно мешало играть в футбол. Хорошо, что нам удалось победить. А когда забил – сам не поверил. Классные эмоции. На каждую игру одинаково настраиваемся, играем друг за друга и бьемся за место в УПЛ в следующем сезоне».
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