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  4. Денис УСТИМЕНКО: «Мы заслуженно победили ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 11:21 |
62
0

Денис УСТИМЕНКО: «Мы заслуженно победили ЛНЗ»

Нападающий «Миная» прокомментировал победу над черкасской командой

24 марта 2024, 11:21 |
62
0
Денис УСТИМЕНКО: «Мы заслуженно победили ЛНЗ»
ФК Минай

Нападающий «Миная» Денис Устименко прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17-го тура УПЛ:

«Нелегкий поединок получился – как для нас, так и для соперника. Как по мне, мы хорошо подготовились к матчу, выполнили установки тренеров и заслуженно победили. ЛНЗ действительно сложный соперник. Команда находится в середине турнирной таблицы. Однако, нам нельзя смотреть на это, нам нужны очки, чтобы выполнить свою задачу. Так и играли.

В моменте с голом, когда отдавал пас Семотюк, я будто знал, что мяч прилетит ко мне. Удалось забить. У нас хорошее взаимопонимание с Владиславом еще со времен выступления за «Кривбасс». Это и принесло результат в моменте со вторым забитым мячом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Минай Денис Устименко
Источник ФК Минай
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