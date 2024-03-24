Денис УСТИМЕНКО: «Мы заслуженно победили ЛНЗ»

Нападающий «Миная» Денис Устименко прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (2:1) в перенесенном матче 17-го тура УПЛ:

«Нелегкий поединок получился – как для нас, так и для соперника. Как по мне, мы хорошо подготовились к матчу, выполнили установки тренеров и заслуженно победили. ЛНЗ действительно сложный соперник. Команда находится в середине турнирной таблицы. Однако, нам нельзя смотреть на это, нам нужны очки, чтобы выполнить свою задачу. Так и играли.

В моменте с голом, когда отдавал пас Семотюк, я будто знал, что мяч прилетит ко мне. Удалось забить. У нас хорошее взаимопонимание с Владиславом еще со времен выступления за «Кривбасс». Это и принесло результат в моменте со вторым забитым мячом».