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Бразилия
24 марта 2024, 11:18 | Обновлено 24 марта 2024, 11:19
318
0

Тренер сборной Бразилии прокомментировал игру 17-летнего Эндрика

Доривал Жуниор считает, что футболист показывает нехарактерное для молодежи мастерство

24 марта 2024, 11:18 | Обновлено 24 марта 2024, 11:19
318
0
Тренер сборной Бразилии прокомментировал игру 17-летнего Эндрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор оценил игру 17-летнего вундеркинда Эндрика, который принес победу «селесао» в гостевом контрольном матче с Англией (1:0).

«Время покажет, кем оно станет. Считаю, что если он продолжит в том же духе, его имя, безусловно, станет очень важным в бразильском и мировом футболе. Он демонстрирует мастерство, которое нехарактерно для таких молодых игроков. Надеюсь, что он будет продолжать показывать высокий уровень футбола», – цитирует Доривала Жуниора издание Placar.

Отметим, что Эндрик имеет в своем активе уже три матча за национальную сборную Бразилии. При этом на взрослом уровне за свой родной «Палмейрас» юноша провел ненамного больше – шесть поединков, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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Эндрик сборная Бразилии по футболу Англия - Бразилия пресс-конференция
Источник Placar
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