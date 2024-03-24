Тренер сборной Бразилии прокомментировал игру 17-летнего Эндрика

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор оценил игру 17-летнего вундеркинда Эндрика, который принес победу «селесао» в гостевом контрольном матче с Англией (1:0).

«Время покажет, кем оно станет. Считаю, что если он продолжит в том же духе, его имя, безусловно, станет очень важным в бразильском и мировом футболе. Он демонстрирует мастерство, которое нехарактерно для таких молодых игроков. Надеюсь, что он будет продолжать показывать высокий уровень футбола», – цитирует Доривала Жуниора издание Placar.

Отметим, что Эндрик имеет в своем активе уже три матча за национальную сборную Бразилии. При этом на взрослом уровне за свой родной «Палмейрас» юноша провел ненамного больше – шесть поединков, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.