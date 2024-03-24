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  4. Кейн досрочно вернется из сборной в Баварию из-за травмы
Германия
24 марта 2024, 09:28 |
244
0

Кейн досрочно вернется из сборной в Баварию из-за травмы

Форвард повредил лодыжку в матче Бундеслиги

24 марта 2024, 09:28 |
244
0
Кейн досрочно вернется из сборной в Баварию из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн покинет расположение национальной команды из-за травмы.

Главный тренер Гарет Саутгейт сообщил, что Кейн вернется в Германию для восстановления после травмы лодыжки, полученной в игре 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом». Несмотря на повреждение, форвард приехал в расположение сборной, но врачи дали ему «красный свет» на участие в контрольных матчах.

Напомним, Кейн пропустил игру с Бразилией (0:1), в которой англичане лишь второй раз за десять последних лет проиграли «всухую» на родном «Уэмбли», также он не выйдет на поле против Бельгии 26 марта.

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Гарри Кейн травма лодыжки сборная Англии по футболу Бавария
Источник BBC
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