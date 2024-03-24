Кейн досрочно вернется из сборной в Баварию из-за травмы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн покинет расположение национальной команды из-за травмы.

Главный тренер Гарет Саутгейт сообщил, что Кейн вернется в Германию для восстановления после травмы лодыжки, полученной в игре 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом». Несмотря на повреждение, форвард приехал в расположение сборной, но врачи дали ему «красный свет» на участие в контрольных матчах.

Напомним, Кейн пропустил игру с Бразилией (0:1), в которой англичане лишь второй раз за десять последних лет проиграли «всухую» на родном «Уэмбли», также он не выйдет на поле против Бельгии 26 марта.