Кейн досрочно вернется из сборной в Баварию из-за травмы
Форвард повредил лодыжку в матче Бундеслиги
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн покинет расположение национальной команды из-за травмы.
Главный тренер Гарет Саутгейт сообщил, что Кейн вернется в Германию для восстановления после травмы лодыжки, полученной в игре 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом». Несмотря на повреждение, форвард приехал в расположение сборной, но врачи дали ему «красный свет» на участие в контрольных матчах.
Напомним, Кейн пропустил игру с Бразилией (0:1), в которой англичане лишь второй раз за десять последних лет проиграли «всухую» на родном «Уэмбли», также он не выйдет на поле против Бельгии 26 марта.
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