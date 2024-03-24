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Чемпионат Украины
24 марта 2024, 05:45 | Обновлено 24 марта 2024, 06:08
287
0

Новичок Кривбасса: «Когда такая команда приглашает, нет опции отказать»

Ядом Конаду дал первое интервью клубной пресс-службе

24 марта 2024, 05:45 | Обновлено 24 марта 2024, 06:08
287
0
Новичок Кривбасса: «Когда такая команда приглашает, нет опции отказать»
ФК Кривбасс. Ядом Конаду

Центральный защитник «Кривбасса» и сборной Ганы Ядом Конаду, который наконец присоединился к команде после проблем с визой, дал первое интервью в качестве игрока криворожской команды.

Ядом, поздравляем тебя в Кривом Роге! Мы дого тебя ждали. Как настроение, какие первые эмоции после того, как ты наконец до нас доехал?

– Спасибо большое. Счастливый возможности быть здесь. Я очень рад быть частью семьи «Кривбасс». Действительно, в восторге оказаться здесь. Наконец все устроилось и я вместе с командой.

Дорога в Кривой Рог была длинной?

– Да, это не было легко, но сейчас все хорошо. Дорога была тяжелой, но несмотря на это, как вы уже видите, я заряжен помогать «Кривбассу».

– Ты смотришься довольно стильно. Специально ли подбирал образ для Украины?

– На самом деле это мой повседневный стиль, поэтому ничего специально не подбирал.

– Какие первые впечатления от Кривого Рога, клубной базы ФК «Кривбасс»?

– Это невероятно отличная команда. Считаю, что каждый хочет стать частью семьи «Кривбасс». Поэтому, повторюсь, я счастлив быть здесь.

– Расскажи болельщикам о себе. На какой позиции чувствуешь себя комфортнее всего?

– Я – центральный защитник, однако могу играть правым защитником. Но все же комфортнее всего чувствую себя в центре.

– Как поддерживал связь с командой, пока шел процесс получения визы? С кем общался?

– Да, я постоянно был на связи с некоторыми игроками, больше с Принсом Аду, ведь он мой соотечественник, тоже из Ганы. Конечно, поддерживал связь с тренерским штабом. Хотел знать, что меня ждут и рассчитывают.

С кем из наших игроков ты уже успел пообщаться сразу после приезда?

– Даниэль Соса и Принс Аду. Они классные ребята, чувствую поддержку с их стороны.

– Следил ли за выступлениями «Кривбасса» во время процесса получения визы? Что скажешь о турнирном положении команды?

– Да, конечно, я следил за матчами «Кривбасса» на ютубе, болел за «красно-белых». И могу сказать, что матчи в исполнении команды были невероятными.

– Знаем, что все это время ты поддерживал форму самостоятельно. Как оценишь свои физические кондиции? Когда мы сможем увидеть тебя на поле?

– Это зависит от тренерского штаба, тренера по физической подготовке. От себя могу сказать, что готов выйти на поле. Но тренеры знают гораздо больше, чем я, поэтому давайте подождем.

В «Кривбассе» крупное представительство африканских футболистов. Или уже успел познакомиться с ребятами? Насколько этот факт был определяющим при твоем переходе?

– Я отвечу, как профессиональный футболист. Когда такая команда, как «Кривбасс», приглашает тебя к себе, у тебя нет опции отказать. «Кривбасс» – это большой клуб, здесь хорошая команда. Поэтому я решил приехать сюда, считаю, что именно этот шаг поможет в моей футбольной карьере, поможет прогрессировать и стать сильнее.

В Украине идет война. Были ли какие-либо сомнения перед согласованием перехода?

– После того, как я получил уведомление с приглашением от клуба, я исследовал эту тему. Поговорил с моим менеджером, представителями «Кривбасса». И после этого мы пришли к выводу, что я не должен беспокоиться. Ведь иногда ты должен рисковать и идти дальше, если хочешь добиться своей цели. Поэтому вместе мы решили, что, несмотря ни на что, я еду сюда. И наконец, я здесь, в «Кривбассе». Мои родные поддержали мой выбор, за что им тоже большая благодарность.

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Источник ФК Кривбасс
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