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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 05:05 | Обновлено 24 марта 2024, 05:29
87
1

Игрок сборной Ганы прибыл в расположение Кривбасса

Контракт с Ядомом Конаду был подписан еще в сентябре, но из-за бюрократии игрок не мог приехать

24 марта 2024, 05:05 | Обновлено 24 марта 2024, 05:29
87
1
Игрок сборной Ганы прибыл в расположение Кривбасса
ФК Кривбасс. Ядом Конаду

Как сообщает официальный сайт криворожского «Кривбасса», к команде наконец-то присоединился центральный защитник Ядом Конаду. Контракт с ним был подписан тогда же, когда и с Принсом Аду, но форвард уже давно освоился в команде, а Конаду до сих пор не мог приехать в Украину из-за проблем с визой.

24-летний Ядом Конаду – игрок сборной Ганы, провел за нее семь матчей, в которых забил один гол. В профессиональные карьеры выступал за ганские клубы «Тема Юнайтед», «WAFA» и «Хартс оф Оук», за которые провел в сумме 102 поединка, забив девять голов.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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Mr Voevudskiy
Принц Ада
Яд Конады
Поназывают же)
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