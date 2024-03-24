Игрок сборной Ганы прибыл в расположение Кривбасса

Как сообщает официальный сайт криворожского «Кривбасса», к команде наконец-то присоединился центральный защитник Ядом Конаду. Контракт с ним был подписан тогда же, когда и с Принсом Аду, но форвард уже давно освоился в команде, а Конаду до сих пор не мог приехать в Украину из-за проблем с визой.

24-летний Ядом Конаду – игрок сборной Ганы, провел за нее семь матчей, в которых забил один гол. В профессиональные карьеры выступал за ганские клубы «Тема Юнайтед», «WAFA» и «Хартс оф Оук», за которые провел в сумме 102 поединка, забив девять голов.