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  4. В паузе чемпионата Кривбасс ожидает приезд легионеров из Ганы
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 14:21 |
823
0

В паузе чемпионата Кривбасс ожидает приезд легионеров из Ганы

Конаду Ядом и Принс Аду должны наконец присоединиться к команде

09 октября 2023, 14:21 |
823
0
В паузе чемпионата Кривбасс ожидает приезд легионеров из Ганы
Sports Ghana. Конаду Ядом

Как стало известно Sport.ua, после вчерашней победы над «Черноморцем» в чемпионате УПЛ футболисты «Кривбасса» три дня будут отдыхать, а затем начнут подготовку к очередному календарному поединку – с «Металлистом 1925», который состоится 20 октября.

По информации нашего источника, паузу в Премьер-лиге подопечные Юрия Вернидуба заполнят двусторонней игрой, которая пройдет в конце этой недели. В ней ожидается участие одного из ганских легионеров, который должен появиться в расположении «Кривбасса» в ближайшие дни.

Напомним, что последними летними новичками «Кривбасса» стали футболисты из Ганы Конаду Ядом и Принс Аду, но с их приездом возникли проблемы.

Пока что в чемпионате УПЛ «Кривбасс» лидирует, набрав 20 очков.

Ранее полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу в матче 10-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).

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Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс инсайд двусторонка
Источник Sport.ua
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