В паузе чемпионата Кривбасс ожидает приезд легионеров из Ганы

Как стало известно Sport.ua, после вчерашней победы над «Черноморцем» в чемпионате УПЛ футболисты «Кривбасса» три дня будут отдыхать, а затем начнут подготовку к очередному календарному поединку – с «Металлистом 1925», который состоится 20 октября.

По информации нашего источника, паузу в Премьер-лиге подопечные Юрия Вернидуба заполнят двусторонней игрой, которая пройдет в конце этой недели. В ней ожидается участие одного из ганских легионеров, который должен появиться в расположении «Кривбасса» в ближайшие дни.

Напомним, что последними летними новичками «Кривбасса» стали футболисты из Ганы Конаду Ядом и Принс Аду, но с их приездом возникли проблемы.

Пока что в чемпионате УПЛ «Кривбасс» лидирует, набрав 20 очков.

Ранее полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько прокомментировал победу в матче 10-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).