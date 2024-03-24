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Германия
24 марта 2024, 05:25 | Обновлено 24 марта 2024, 05:43
153
0

Игроки сборной Германии: «Большой комплимент тренеру»

Тони Кроос и Кай Хаверц прокомментировали победу над Францией

24 марта 2024, 05:25 | Обновлено 24 марта 2024, 05:43
153
0
Игроки сборной Германии: «Большой комплимент тренеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Игроки сборной Германии Тони Кроос и Кай Хаверц рассказали о впечатлении от победы своей команды над Францией в товарищеском поединке (2:0).

Кай Хаверц: «Сегодня было очень весело. Мы контролировали игру, особенно во втором тайме, имели один-два хороших момента забить. Мы счастливы одержать победу над таким соперником. Незадолго до турнира очень важно, чтобы каждый игрок знал свое положение. Мы обсуждали это в последние несколько дней. Каждый знает свою роль, которая важна в команде с таким количеством игроков. Мы прекрасно играли с мячом, никто не прятался, каждый решался взять мяч. Мы хорошо справились между линиями. Большой комплимент тренеру от всей команды».

Тони Кроос: «Мы можем быть очень довольны. Мы сделали хороший и важный шаг вперед. Нам всем было понятно, что международные матчи – последний шанс перед чемпионатом Европы. Это хорошо сработало сегодня. Многое изменилось, и вопрос заключался в том, сможет ли это принести плоды так быстро. Мы провели хорошую неделю тренировок и смогли использовать это в игре. Сегодня мы можем быть очень счастливы».

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Источник Немецкий футбольный союз
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