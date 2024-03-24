Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Молодежные турниры
24 марта 2024, 05:23 | Обновлено 24 марта 2024, 05:35
569
0

Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд

Украинская сборная проведет со Швейцарией решающий поединок за путевку

24 марта 2024, 05:23 | Обновлено 24 марта 2024, 05:35
569
0
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
УЕФА

Юниорская сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0) и продолжает борьбу за выход в финальный раунд Евро-2024 U-19.

Финальный раунд юниорского ЧЕ пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. В нем сыграют команда хозяев турнира и 7 победителей групп элит-раунда квалификации.

После двух туров уже известно для победителя групп – Франция (из группы) и Турция (из группы 6) досрочно вышли в финальный раунд.

В группе 7 решающем матче за путевку в финальный раунд 26 марта в 15:00 в Скопье сыграют сборные Украины и Швейцарии, у которых по две победы в стартовых турах. Сине-желтых устроит ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучшую, чем у соперника.

Квалификация Евро-2024 U-19

2-й тур, 23 марта

  • Шотландия U19 – Грузия U19 – 2:3
  • Германия U19 – Румыния U19 – 2:3
  • Бельгия U19 – Литва U19 – 2:0
  • Украина U19 – Латвия U19 – 3:0
  • Швейцария U19 – Северная Македония U19 – 2:0
  • Норвегия U19 – Босния и Герцеговина U19 – 2:2
  • Турция U19 – Хорватия U19 – 2:1
  • Австрия U19 – Словения U19 – 2:0
  • Дания U19 – Греция U19 – 2:1
  • Испания U19 – Косово U19 – 2:1
  • Нидерланды U19 – Франция U19 – 0:1
  • Чехия U19 – Италия U19 – 1:2
  • Израиль U19 – Черногория U19 – 0:1
  • Португалия U19 – Сербия U19 – 4:1

Турнирные таблицы

По теме:
Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
ВИДЕО. Пономаренко, реализовав пенальти, оформил дубль за Украину U-19
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Украина - Латвия сборная Латвии по футболу U-19 сборная Северной Македонии по футболу U-19 сборная Франции по футболу U-19 сборная Турции по футболу U-19 статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Футбол | 23 марта 2024, 16:05 5
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу у боснийцев 2:1 и вышли в финал плей-офф

Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде
Футбол | 23 марта 2024, 22:40 0
Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде
Легенда вернулась. Игрок Реала принял участие в голе французам на 8 секунде

Тони Кроос ассистировал на Флориана Вирца

Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Теннис | 23.03.2024, 09:49
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Известно новое время начала матчей Свитолиной и Ястремской в Майами
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 23.03.2024, 21:19
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Теннис | 24.03.2024, 03:40
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 5
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 5
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем