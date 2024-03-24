Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд

Юниорская сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0) и продолжает борьбу за выход в финальный раунд Евро-2024 U-19.

Финальный раунд юниорского ЧЕ пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. В нем сыграют команда хозяев турнира и 7 победителей групп элит-раунда квалификации.

После двух туров уже известно для победителя групп – Франция (из группы) и Турция (из группы 6) досрочно вышли в финальный раунд.

В группе 7 решающем матче за путевку в финальный раунд 26 марта в 15:00 в Скопье сыграют сборные Украины и Швейцарии, у которых по две победы в стартовых турах. Сине-желтых устроит ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучшую, чем у соперника.

Квалификация Евро-2024 U-19

2-й тур, 23 марта

Шотландия U19 – Грузия U19 – 2:3

U19 – 2:3 Германия U19 – Румыния U19 – 2:3

U19 – 2:3 Бельгия U19 – Литва U19 – 2:0

U19 – Литва U19 – 2:0 Украина U19 – Латвия U19 – 3:0

U19 – Латвия U19 – 3:0 Швейцария U19 – Северная Македония U19 – 2:0

U19 – Северная Македония U19 – 2:0 Норвегия U19 – Босния и Герцеговина U19 – 2:2

Турция U19 – Хорватия U19 – 2:1

U19 – Хорватия U19 – 2:1 Австрия U19 – Словения U19 – 2:0

U19 – Словения U19 – 2:0 Дания U19 – Греция U19 – 2:1

U19 – Греция U19 – 2:1 Испания U19 – Косово U19 – 2:1

U19 – Косово U19 – 2:1 Нидерланды U19 – Франция U19 – 0:1

U19 – 0:1 Чехия U19 – Италия U19 – 1:2

U19 – 1:2 Израиль U19 – Черногория U19 – 0:1

U19 – 0:1 Португалия U19 – Сербия U19 – 4:1

Турнирные таблицы