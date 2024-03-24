Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Украинская сборная проведет со Швейцарией решающий поединок за путевку
Юниорская сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0) и продолжает борьбу за выход в финальный раунд Евро-2024 U-19.
Финальный раунд юниорского ЧЕ пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля. В нем сыграют команда хозяев турнира и 7 победителей групп элит-раунда квалификации.
После двух туров уже известно для победителя групп – Франция (из группы) и Турция (из группы 6) досрочно вышли в финальный раунд.
В группе 7 решающем матче за путевку в финальный раунд 26 марта в 15:00 в Скопье сыграют сборные Украины и Швейцарии, у которых по две победы в стартовых турах. Сине-желтых устроит ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучшую, чем у соперника.
Квалификация Евро-2024 U-19
2-й тур, 23 марта
- Шотландия U19 – Грузия U19 – 2:3
- Германия U19 – Румыния U19 – 2:3
- Бельгия U19 – Литва U19 – 2:0
- Украина U19 – Латвия U19 – 3:0
- Швейцария U19 – Северная Македония U19 – 2:0
- Норвегия U19 – Босния и Герцеговина U19 – 2:2
- Турция U19 – Хорватия U19 – 2:1
- Австрия U19 – Словения U19 – 2:0
- Дания U19 – Греция U19 – 2:1
- Испания U19 – Косово U19 – 2:1
- Нидерланды U19 – Франция U19 – 0:1
- Чехия U19 – Италия U19 – 1:2
- Израиль U19 – Черногория U19 – 0:1
- Португалия U19 – Сербия U19 – 4:1
Турнирные таблицы
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