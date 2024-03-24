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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 03:43 | Обновлено 24 марта 2024, 03:49
52
0

На Оболонь-Арене прошла сессия обучения тренеров на PRO-диплом УЕФА

В сессии были задействованы преподаватели и тренеры УАФ

24 марта 2024, 03:43 | Обновлено 24 марта 2024, 03:49
52
0
На Оболонь-Арене прошла сессия обучения тренеров на PRO-диплом УЕФА
УАФ

С 18 по 20 марта на «Оболонь-Арене» проходила 15-я сессия обучения по программе PRO-диплома УЕФА.

В сессии были задействованы преподаватели и тренеры УАФ с тематическими выступлениями:

  • Александр Фундерат – «Организация работы в офисе ФК»
  • Вячеслав Кучук – «Моделирование групповых и командных взаимодействий при организации фланговых атак»
  • Валерий Шамардин – «Быть требовательным, профессиональным и гибким с ориентацией на результат (на примере работы Марсело Бьелсы)»
  • Сергей Задиран – «Структура ФИФА, УЕФА, УАФ, ФК»
  • Виктор Догадайло – «Тактическая подготовка и прессинг»
  • Сергей Ковалец – разбор подготовленных тренировок (учебная практика)

Действующие тренеры-инструкторы Александр Головко и Владимир Лазоренко принимали участие в работе микрогрупп по презентациям подготовки, проведения и анализа игр слушателями курса со своими командами.

Тренеры по фитнесу ФК и реабилитологи Вадим Сапай, Владимир Деуль и Дмитрий Пономаренко выступили со своим видением физической подготовки команд мастеров. После окончания сессии слушателям было предоставлено задание для выполнения по месту работы.

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Оболонь-Арена PRO-диплом УЕФА тренерские курсы Украинская ассоциация футбола Александр Фундерат Сергей Задиран Валерий Шамардин Виктор Догадайло Сергей Ковалец Александр Головко Вадим Сапай
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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