На Оболонь-Арене прошла сессия обучения тренеров на PRO-диплом УЕФА

С 18 по 20 марта на «Оболонь-Арене» проходила 15-я сессия обучения по программе PRO-диплома УЕФА.

В сессии были задействованы преподаватели и тренеры УАФ с тематическими выступлениями:

Александр Фундерат – «Организация работы в офисе ФК»

Вячеслав Кучук – «Моделирование групповых и командных взаимодействий при организации фланговых атак»

Валерий Шамардин – «Быть требовательным, профессиональным и гибким с ориентацией на результат (на примере работы Марсело Бьелсы)»

Сергей Задиран – «Структура ФИФА, УЕФА, УАФ, ФК»

Виктор Догадайло – «Тактическая подготовка и прессинг»

Сергей Ковалец – разбор подготовленных тренировок (учебная практика)

Действующие тренеры-инструкторы Александр Головко и Владимир Лазоренко принимали участие в работе микрогрупп по презентациям подготовки, проведения и анализа игр слушателями курса со своими командами.

Тренеры по фитнесу ФК и реабилитологи Вадим Сапай, Владимир Деуль и Дмитрий Пономаренко выступили со своим видением физической подготовки команд мастеров. После окончания сессии слушателям было предоставлено задание для выполнения по месту работы.