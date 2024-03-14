В помещении УАФ 7 марта состоялся заключительный день по программе С-лицензии УЕФА. 23 слушателя учебного курса успешно сдали экзамены. Учеба длилась 4 месяца, во время которых слушатели успешно прошли 5 учебных сессий и плодотворно поработали на практических занятиях.

В общей сложности во время прохождения курса его участники выполнили около 30 индивидуальных заданий и до 10 заданий в своих микрогруппах. Настоящим испытанием для них стали практические занятия, когда каждый из будущих тренеров должен был подготовить и провести практическую тренировку в полном объеме с соответствующими группами юных футболистов. После каждой проведенной тренировки коллеги из микрогруппы, проанализировав ее, предоставляли свои рекомендации по улучшению организации учебно-тренировочного процесса.

В ходе курса слушатели работали в формате интерактивной работы, постоянно обсуждая темы, предложенные программой курса. А их было достаточно много. Организация работы курса направлена на создание платформы базовых знаний и работу с учетом современных трендов в тренировочной работе с детьми.

Периодизация этапов многолетней подготовки с четким пониманием сенситивных периодов развития соответствующих качеств и навыков, методика обучения и исправления ошибок, развитие когнитивных способностей, техническая подготовленность и тактическая грамотность юных футболистов – все эти темы, а также темы организации работы с родителями юных футболистов, вопросы защиты детей, рационального питания и организации работы в клубной системе совместно проанализированы со слушателями курса.

На старт обучения вышли 26 человек, к экзаменам были допущены только 23 из них. Но к чести тех, кто был допущен, экзамены они сдали с положительными оценками. Итак, к тренерской семье в секторе детско-юношеского футбола привлечены еще 23 осведомленных и профессиональных тренеров.

ФОТО. В УАФ завершились тренерские курсы по программе C-лицензии УЕФА