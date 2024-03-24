Летели сутки. Украина U-23 прибыла на товарищеский матч в Японию

В понедельник, 25 марта, олимпийская сборная Украины U-23, готовясь к футбольному турниру летних Игр-2024, проведет спарринг против команды Японии U-23.

Украинская сборная после четырехдневного сбора в венгерском Сегеде совершила суточное путешествие на остров Кюсю, в город Китакюсю в префектуре Фукуока.

В Японию полетели не все – на одной из тренировок травмировал колено защитник «Карпат» Андрей Булеза, так что в распоряжении Руслана Ротаня осталось 19 исполнителей.

Разместилась делегация в Rihga Royal Hotel Kokurа, на субботу и воскресенье запланированы теоретические занятия и тренировки. Матч Япония U-23 – Украина U-23 состоится 25 марта на Kitakyushu Stadium и начнется в 12.15 по киевскому времени.

Япония U-23, которая готовится к Кубку Азии-2024 среди команд U-23 (он будет квалификационным на Олимпиаду), провела в пятницу, 22 марта, контрольный поединок со сборной Мали U-23, уже имеющей путевку во Францию. Африканцы одержали волевую победу – 3:1. Голы забили: Сангаре, 34, Тункара, 53, Траоре, 90 – Хиракава, 2.

Состав олимпийской сборной Украины U-23

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («Рух» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – «Рух» Львов), Алексей Кащук («Шахтер» Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).