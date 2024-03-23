РОТАНЬ: «Я поздравил футболистов сборной U-23 с историческим событием»

Главный тренер олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань рассказал о новостях из лагеря команды и деталях подготовки к товарищескому матчу с командой Японии U-23, который состоится в Фукуоке 25 марта в 12:15 по киевскому времени.

«Многие разговоры шли и ведутся по поводу целесообразности матча в Японии. Да, опять же по разным причинам мы не смогли собраться в составе, который получил право поехать во Францию на Олимпиаду, но сегодня никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на этот турнир.

Организовать этот сбор было очень непросто, и я благодарен руководству УАФ за то, что оно его все-таки организовало. Мы собрались в Венгрии, на тренировочной базе ФК Сегед. Здесь отличные условия для работы. Очень непросто было определиться с составом, ведь список игроков на открытие японских виз нужно предоставить еще два месяца назад. По сути, нам пришлось угадывать, кого пригласят в национальную и молодежную сборные, которые проводят официальные матчи, а кого – нет. Внесли свои коррективы и травмы – из-за них на сбор не приехали лидеры команды Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив и Николай Михайленко.

Первое, что я сказал футболистам? Я поздравил их с историческим событием – все они могут стать участниками дебютного матча олимпийской сборной Украины. Успехи в молодежной команде нужно забыть, но взять все лучшее оттуда – наши замечательные отношения и уважение в коллективе, наши принципы игры и ее идею. Это уже новая команда, и каждый из ребят может себя проявить и уехать на Олимпиаду.

Мы вызвали восемь игроков, еще не работавших под нашим руководством в сборной, однако половина из них прекрасно знает наши принципы по работе в «Александрии». Поэтому новичков не так много. Отлично, что в начале лета мы примем участие в престижном международном турнире в Марселе. Там будет достаточно матчей и туда мы сможем поехать с игроками молодежной сборной, у которой не будет официальных выступлений. Надеюсь, что матч в Фукуоке добавит нам головной боли по выбору состава.

В Японии нас ждет очень интересный поединок. Хозяева готовятся к молодежному Кубку Азии, где будут разыграны путевки на Олимпиаду. Японцы тщательно готовятся к турниру. У них очень сыгранная команда, которая выступает вместе уже более трех лет.

В сборную Японии U-23 вызвали шестерых легионеров, выступающих в европейских чемпионатах. Шесть игроков привлекались в сборную страны. Мы видели много матчей с участием японцев – с Аргентиной, США, игры квалификации Кубка Азии.

Времени не так много, но я вижу, что наши футболисты очень сосредоточенно и ответственно относятся к теоретическим и практическим занятиям. Конечно, свои коррективы может внести длительный перелет, но это еще одно испытание, которое нам нужно пройти. Я верю, что ребята с ним справятся».