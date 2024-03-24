Хорватия не сумела дожать Тунис в основное время в товарищеском матче

В египетском Каире в рамках международного товарищеского турнира состоялся поединок между сборными Туниса и Хорватии. Игра проходила при абсолютном доминировании гостей, но за 90 минут они забить так и не смогли.

Матч перешел в серию пенальти, в ней европейцы все же оказались сильнее. В финале турнира Хорватия 26 марта сыграет против Египта, в другом полуфинале победившего Новую Зеландию (1:0). Соответственно, Тунис и Новая Зеландия разыграют третье место.

Товарищеский матч

Тунис – Хорватия – 0:0 (пен. 4:5)

Тунис: Бен-Саид (Дамен, 90), Кешрида, Хаддади, Бронн, Желасси, Абди, Гандри, Лаидуни, Бен-Ромдан, Рафья (Лтайеф, 73), Ашури (Жазири, 88).

Хорватия: Ливакович (Ивушич, 46), Юранович, Эрлич (Чалета-Цар, 59), Гвардиол, Соса, Модрич (Влашич, 59), Ковачич (Петкович, 68), Брозович (Пашалич, 59), Пашалич, Иванушец (Майер, 68), Крамарич.

Напомним, вчера также встретились сборные Франции и Германии, гости оказались сильнее 2:0, забив уже на 8-й секунде матча.