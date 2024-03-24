Олег ДУЛУБ: «Проиграли из-за того, что стали подстраиваться под Минай»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о впечатлениях от проигранного матча своей команды (1:2) в перенесенной игре 17 тура УПЛ.

«Очень расстроен результатом игры, если коротко. В первом тайме не удалось установить контроль над мячом. Думаю, мы проиграли из-за того, что в первом тайме стали подстраиваться под «Минай», начали как играть, как «Минай».

Недооценка соперника? Нет, точно нет. По настрою вопросов нет. Второй тайм показал, что мы развернули игру в другую сторону.

Замена Рыбалки? Прежде всего, желтая карточка. Во-вторых, хотели выпустить второго нападающего.

Не сожалеем ли, что перенесли игру с «Минаем» с прошлого года? Нет, тогда нам негде было тренироваться», – сказал Дулуб.