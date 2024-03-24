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WTA
24 марта 2024, 02:03 |
63
0

ВИДЕО. Как Свитолина в Майами Осаке проиграла

Смотрите видеообзор матча первой ракетки Украины

24 марта 2024, 02:03 |
63
0
ВИДЕО. Как Свитолина в Майами Осаке проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Елина Свитоліна

Закончился матч второго раунда турнира WTA 1000 в Майами, в котором встречались украинка Элина Свитолина (№17 WTA) и японка Наоми Осака (№229 WTA).

Матч закончился поражением Свитолиной в двух сетах. Отметим, что украинка уступила третий раз в своих четырех последних матчах. В следующем раунде Осака сыграет против 27-го номера рейтинга Каролин Гарсии.

Майами. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:7(5)

К вашему вниманию видеообзор поединка.

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Элина Свитолина WTA Майами Наоми Осака
Источник Sport.ua
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