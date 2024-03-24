WTA24 марта 2024, 02:03 |
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ВИДЕО. Как Свитолина в Майами Осаке проиграла
Смотрите видеообзор матча первой ракетки Украины
24 марта 2024, 02:03 |
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Закончился матч второго раунда турнира WTA 1000 в Майами, в котором встречались украинка Элина Свитолина (№17 WTA) и японка Наоми Осака (№229 WTA).
Матч закончился поражением Свитолиной в двух сетах. Отметим, что украинка уступила третий раз в своих четырех последних матчах. В следующем раунде Осака сыграет против 27-го номера рейтинга Каролин Гарсии.
Майами. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:7(5)
К вашему вниманию видеообзор поединка.
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