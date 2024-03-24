ВИДЕО. Как Свитолина в Майами Осаке проиграла

Закончился матч второго раунда турнира WTA 1000 в Майами, в котором встречались украинка Элина Свитолина (№17 WTA) и японка Наоми Осака (№229 WTA).

Матч закончился поражением Свитолиной в двух сетах. Отметим, что украинка уступила третий раз в своих четырех последних матчах. В следующем раунде Осака сыграет против 27-го номера рейтинга Каролин Гарсии.

Майами. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:7(5)

К вашему вниманию видеообзор поединка.