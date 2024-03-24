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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 00:12 | Обновлено 24 марта 2024, 00:15
391
1

Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины

Виктор провел с партнерами все занятие

24 марта 2024, 00:12 | Обновлено 24 марта 2024, 00:15
391
1
Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины
УАФ

23 марта футболисты сборной Украины провели тренировку в Польше.

Впервые на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Полузащитник «Жироны» провел с партнерами все занятие.

Завтра сине-желтые продолжат подготовку к поединку в Опаленице.

Отметим, что в субботу стартовый состав полуфинальной игры плей-офф имел восстановительное занятие.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

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Виктор Цыганков чемпионат Европы по футболу плей-офф сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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avk2307
гарна новина.
Дай боже щоб зміг збірній допомогти на Євро потрапити
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