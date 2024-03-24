Цыганков впервые на сборе вернулся в общую группу сборной Украины

23 марта футболисты сборной Украины провели тренировку в Польше.

Впервые на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Полузащитник «Жироны» провел с партнерами все занятие.

Завтра сине-желтые продолжат подготовку к поединку в Опаленице.

Отметим, что в субботу стартовый состав полуфинальной игры плей-офф имел восстановительное занятие.

Во вторник, 26 марта, состоится финальный поединок раунда плей-офф квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года, в котором сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве (Польша) на поле стадиона «Тарчинский Арена», начало – в 21:45 по Киеву.