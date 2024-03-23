ВИДЕО. Американский теннисист на втором турнире подряд подвернул голеностоп

Американский теннисист Томми Пол снялся с поединка второго круга Мастерса в Майами против Мартина Дамма. Выйдя к сетке, 26-летний спортсмен подвернул левый голеностоп.

Интересно, что к этому моменту Пол вел со счетом 6:4, 1:2.

На прошлой неделе Томми дошел до полуфинала на Мастерсе в Индиан-Уэллс, где в матче против Даниила Медведева у него также были проблемы с голеностопом.

20-летний Дамм впервые играл с соперником из топ-20. Это дебютный турнир такой категории в его карьере.