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ATP
23 марта 2024, 22:39 |
263
1

ВИДЕО. Американский теннисист на втором турнире подряд подвернул голеностоп

Томми Пол снялся с матча во втором сете, выиграв первую партию

23 марта 2024, 22:39 |
263
1
ВИДЕО. Американский теннисист на втором турнире подряд подвернул голеностоп
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

Американский теннисист Томми Пол снялся с поединка второго круга Мастерса в Майами против Мартина Дамма. Выйдя к сетке, 26-летний спортсмен подвернул левый голеностоп.

Интересно, что к этому моменту Пол вел со счетом 6:4, 1:2.

На прошлой неделе Томми дошел до полуфинала на Мастерсе в Индиан-Уэллс, где в матче против Даниила Медведева у него также были проблемы с голеностопом.

20-летний Дамм впервые играл с соперником из топ-20. Это дебютный турнир такой категории в его карьере.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
это не отменяет факта, что может быть 20, 25 матчей без решающих сетов подряд, видать приспичило оргам
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