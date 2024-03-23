Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентом Жорже Мендешем, который в свое время работал с Криштиану Роналду.

По информации Defensacentral, президент «королевского клуба» Флорентино Перес обеспокоен этим сотрудничеством. Мендеш славится тем, что умеет добиваться значительно лучших условий для своих клиентов, чем у них были раньше. Источник отмечает, что в прошлом сезоне «Реал» уже имел горький опыт сотрудничества с Мендешем, когда вингер Марк Асенсио покинул клуб и перешел в «ПСЖ».

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.