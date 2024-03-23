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  4. Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Испания
23 марта 2024, 21:19 |
5445
1

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем

23 марта 2024, 21:19 |
5445
1
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентом Жорже Мендешем, который в свое время работал с Криштиану Роналду.

По информации Defensacentral, президент «королевского клуба» Флорентино Перес обеспокоен этим сотрудничеством. Мендеш славится тем, что умеет добиваться значительно лучших условий для своих клиентов, чем у них были раньше. Источник отмечает, что в прошлом сезоне «Реал» уже имел горький опыт сотрудничества с Мендешем, когда вингер Марк Асенсио покинул клуб и перешел в «ПСЖ».

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Жорже Мендеш Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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Дані Рохас
Туда их, Лунин
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