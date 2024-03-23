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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 20:23 |
215
0

Нападающий Миная: «Мы вернули интригу в борьбе за выживание»

Артур Ременяк прокомментировал победу над ЛНЗ

23 марта 2024, 20:23 |
215
0
Нападающий Миная: «Мы вернули интригу в борьбе за выживание»
ФК Минай. Артур Ременяк

Сегодня в перенесенном поединке 17-го тура чемпионата УПЛ футболисты «Миная» в гостях нанесли поражение ЛНЗ – 2:1.

Нападающий закарпатцев Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам отпраздновать в Черкассах викторию:

– Для нас это был очередной финальный матч. Потому и настрой был соответствующий. Плохое состояние газона осложнило жизнь футболистам обеих команд. Было очень тяжело контролировать мяч, поэтому не может не радовать, что даже при таких условиях «Минай» забивал свои голы после четко разыгранных комбинаций. Кстати, в первом случае Кораблину ассистировал я.

Считаю, что «Минай» в Черкассах наиграл на победу. Ведь при счете 2:0 мы не реализовали два голевых момента.

Сегодня по ходу матча мы использовали разные тактические схемы и все они оказались эффективными.

Чем вызвана моя замена? Тактическими соображениями, надо было укрепить левый фланг защиты, поэтому и произошли определенные перестроения. И если учесть, что гости пропустили только в компенсированное время, то этот тренерский замысел сработал.

«Минай» взял реванш за поражение в первом круге и вернул интригу в борьбе за сохранение «прописки» в элите. Впереди у нас еще десять финалов.

Напомним, что в перенесенной игре чемпионата УПЛ команда Желько Любеновича впервые в этом сезоне победила на чужом поле.

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Артур Ременяк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Минай инсайд
Источник Sport.ua
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