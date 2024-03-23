Марта КОСТЮК: «Затуманивает голову, когда думаешь о топ-10 рейтинга»
Теннисистка близка к вершинам рейтинга
Украинская теннисистка Марта Костюк на фоне последних успехов поднялась на 26-е место рейтинга WTA и вскоре может претендовать на топ-20 или даже топ-10.
Однако Костюк старается об этом не думать.
«Конечно, бывает такое, что начинает немножко затуманивать голову, когда ты такой думаешь: «О, еще пару турниров и, может, я уже буду там топ-20, топ-10 и так далее», потому что все это уже намного ближе, чем раньше».
«Но я стараюсь эти мысли, как-то направлять в более позитивное русло, потому что это все равно процесс и я не могу смотреть, например, на такое начало сезона, с мыслями: «О, у меня такая возможность появляется. Такое хорошее начало сезона. Нужно продолжать набирать очки и так далее».
«Все движется своей скоростью, и я просто доверяю процессу. Это на самом деле так. В любом случае, все, что я могу сделать – это продолжать работать и все», – сказала Костюк.
Марта сейчас является второй ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 17).
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