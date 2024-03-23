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  4. Марта КОСТЮК: «Затуманивает голову, когда думаешь о топ-10 рейтинга»
WTA
23 марта 2024, 19:11 |
937
3

Марта КОСТЮК: «Затуманивает голову, когда думаешь о топ-10 рейтинга»

Теннисистка близка к вершинам рейтинга

23 марта 2024, 19:11 |
937
3
Марта КОСТЮК: «Затуманивает голову, когда думаешь о топ-10 рейтинга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на фоне последних успехов поднялась на 26-е место рейтинга WTA и вскоре может претендовать на топ-20 или даже топ-10.

Однако Костюк старается об этом не думать.

«Конечно, бывает такое, что начинает немножко затуманивать голову, когда ты такой думаешь: «О, еще пару турниров и, может, я уже буду там топ-20, топ-10 и так далее», потому что все это уже намного ближе, чем раньше».

«Но я стараюсь эти мысли, как-то направлять в более позитивное русло, потому что это все равно процесс и я не могу смотреть, например, на такое начало сезона, с мыслями: «О, у меня такая возможность появляется. Такое хорошее начало сезона. Нужно продолжать набирать очки и так далее».

«Все движется своей скоростью, и я просто доверяю процессу. Это на самом деле так. В любом случае, все, что я могу сделать – это продолжать работать и все», – сказала Костюк.

Марта сейчас является второй ракеткой Украины после Элины Свитолиной (WTA 17).

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Марта Костюк
Источник Большой теннис Украины
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T-800
высший рейтинг для француженки/иранки - 15
высший рейтинг для итальянки - минимум 14
ИНФЛЯЦИЯ РАСТЁТ не только в Украине ...
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0
T-800
Араван Резаи: 45% страйк рейт на шлемах + титул в Германии или Мадриде на тысячнике
Паолини ясминка: 29%, с уч. АусОпен, + титул Дубаи тоже на ВТА1000
что дальше ...
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0
T-800
даже Паолини уже к топ-10 близка, нонейм на Больших Шлемах (Австралия для нее аномальной выдалась)
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0
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