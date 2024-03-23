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  4. Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Англия
23 марта 2024, 19:14 |
933
1

Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн

Георгий Судаков может усилить состав лидера АПЛ

23 марта 2024, 19:14 |
933
1
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации британского портала Football London, к игроку сборной Украины проявляет интерес текущий лидер Английской премьер-лиги «Арсенал», за который выступает еще один украинец Александр Зинченко. Отмечается, что «канониры» готовы предложить «горнякам» 86 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк
Источник Football London
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