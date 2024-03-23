Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Георгий Судаков может усилить состав лидера АПЛ
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации британского портала Football London, к игроку сборной Украины проявляет интерес текущий лидер Английской премьер-лиги «Арсенал», за который выступает еще один украинец Александр Зинченко. Отмечается, что «канониры» готовы предложить «горнякам» 86 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.
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