Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации британского портала Football London, к игроку сборной Украины проявляет интерес текущий лидер Английской премьер-лиги «Арсенал», за который выступает еще один украинец Александр Зинченко. Отмечается, что «канониры» готовы предложить «горнякам» 86 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.