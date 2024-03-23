Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах каждый игрок на вес золота»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу львовян в последнем матче Первой лиги против «Полтавы» (2:1).

«Первые матчи всегда непрогнозируемые, потому что все команды хорошо готовы после сборов. К тому же, сегодня было хорошее поле, матч со зрителями. Не то, чтобы мы не ожидали такой игры от «Полтавы», но понимали, что будет непросто. Они сегодня сыграли тактически грамотно и не дали нам чувствовать себя свободно.

Благо, все завершилось нашей победой. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на игру, они нас поддержали очень серьезно. Нам очень легко забили гол, будем анализировать этот эпизод. В обороне нам не хватает Владислава Бабогло. У нас каждый игрок на вес золота», – рассказал Маркевич.

«Карпаты» возглавляют группу «Чемпионская», имея в активе 48 очков.