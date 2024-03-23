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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах каждый игрок на вес золота»
Украина. Первая лига
23 марта 2024, 18:44 |
458
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах каждый игрок на вес золота»

Наставник «львов» прокомментировал матч против «Полтавы»

23 марта 2024, 18:44 |
458
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Карпатах каждый игрок на вес золота»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу львовян в последнем матче Первой лиги против «Полтавы» (2:1).

«Первые матчи всегда непрогнозируемые, потому что все команды хорошо готовы после сборов. К тому же, сегодня было хорошее поле, матч со зрителями. Не то, чтобы мы не ожидали такой игры от «Полтавы», но понимали, что будет непросто. Они сегодня сыграли тактически грамотно и не дали нам чувствовать себя свободно.

Благо, все завершилось нашей победой. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на игру, они нас поддержали очень серьезно. Нам очень легко забили гол, будем анализировать этот эпизод. В обороне нам не хватает Владислава Бабогло. У нас каждый игрок на вес золота», – рассказал Маркевич.

«Карпаты» возглавляют группу «Чемпионская», имея в активе 48 очков.

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Карпаты Львов Первая лига Украины Полтава Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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