Суперкубок Испании23 марта 2024, 17:48 |
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Минай впервые в сезоне выиграл на выезде, весной у команды 7 очков
Команда Любеновича готова бороться за выживание
23 марта 2024, 17:48 |
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Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенном матче 17 тура чемпионата Украины.
Команда Желько Любеновича, которая уходила на зимний перерыв с шестью пунктами, за вторую часть сезона уже выиграла два матча и один раз сыграла вничью, набрав 7 очков.
Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне.
Команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.
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