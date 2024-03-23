Минай впервые в сезоне выиграл на выезде, весной у команды 7 очков

Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенном матче 17 тура чемпионата Украины.

Команда Желько Любеновича, которая уходила на зимний перерыв с шестью пунктами, за вторую часть сезона уже выиграла два матча и один раз сыграла вничью, набрав 7 очков.

Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне.

Команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.