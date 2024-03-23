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Суперкубок Испании
23 марта 2024, 17:48 |
49
0

Минай впервые в сезоне выиграл на выезде, весной у команды 7 очков

Команда Любеновича готова бороться за выживание

23 марта 2024, 17:48 |
49
0
Минай впервые в сезоне выиграл на выезде, весной у команды 7 очков
ФК Минай

Аутсайдер УПЛ «Минай» в матче чемпионата Украины обыграл ЛНЗ со счетом 2:1 в перенесенном матче 17 тура чемпионата Украины.

Команда Желько Любеновича, которая уходила на зимний перерыв с шестью пунктами, за вторую часть сезона уже выиграла два матча и один раз сыграла вничью, набрав 7 очков.

Победа над ЛНЗ стала первой выездной в сезоне.

Команда с 13 очками остается последней, но до зоны переходных матчей всего три очка.

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Минай ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Минай
Источник Sport.ua
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