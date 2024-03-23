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Испания
23 марта 2024, 17:30 |
95
0

Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не будет продавать звездных футболистов»

Президент каталонского клуба хочет сохранить нынешний состав

23 марта 2024, 17:30 |
95
0
Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не будет продавать звездных футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб не планирует продавать ключевых игроков в следующее трансферное окно.

«Мы не хотим продавать ни одного звездного игрока. Если все пойдет по плану, мы не будем вынуждены продавать ни одного футболиста.

Конечно, если кто-то захочет уйти, мы не остановим его, но меня это совсем не волнует. Мы хотим сохранить нынешний состав», – сказал Лапорта.

Ранее Лапорта рассказал, что возможный переход Мбаппе в «Реал» развалит раздевалку мадридского клуба.

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Жоан Лапорта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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