Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не будет продавать звездных футболистов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб не планирует продавать ключевых игроков в следующее трансферное окно.

«Мы не хотим продавать ни одного звездного игрока. Если все пойдет по плану, мы не будем вынуждены продавать ни одного футболиста.

Конечно, если кто-то захочет уйти, мы не остановим его, но меня это совсем не волнует. Мы хотим сохранить нынешний состав», – сказал Лапорта.



Ранее Лапорта рассказал, что возможный переход Мбаппе в «Реал» развалит раздевалку мадридского клуба.