Жоан ЛАПОРТА: «Барселона не будет продавать звездных футболистов»
Президент каталонского клуба хочет сохранить нынешний состав
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб не планирует продавать ключевых игроков в следующее трансферное окно.
«Мы не хотим продавать ни одного звездного игрока. Если все пойдет по плану, мы не будем вынуждены продавать ни одного футболиста.
Конечно, если кто-то захочет уйти, мы не остановим его, но меня это совсем не волнует. Мы хотим сохранить нынешний состав», – сказал Лапорта.
Ранее Лапорта рассказал, что возможный переход Мбаппе в «Реал» развалит раздевалку мадридского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Наполи» летом снова попытается подписать украинца
Марта не выступит на престижных соревнованиях во Флориде из-за болезни