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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Когда мы проигрывали, я верил в победу»
Сборная УКРАИНЫ
23 марта 2024, 16:36 |
313
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Когда мы проигрывали, я верил в победу»

Украинский защитник дебютировал за главную команду страны

23 марта 2024, 16:36 |
313
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Когда мы проигрывали, я верил в победу»
УАФ. Максим Таловеров

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

«После напряженного поединка всегда тяжело спать, ведь зашкаливает адреналин. Но самочувствие отличное, потому что мы выиграли, а я дебютировал за сборную. Это был большой день для меня. Я был самым счастливым человеком в мире. Очень благодарен тренерскому штабу, что поверил в меня, это очень важно. Я пытался сделать все, что от меня ждали.

На 80-й минуте, когда мы проигрывали, я действительно верил в победу. У нас не было стопроцентных шансов, но каждый видел, что мы владели ситуацией и можем забить. Очень счастлив, что нам это удалось», – сказал Максим Таловеров.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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