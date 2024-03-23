Максим ТАЛОВЕРОВ: «Когда мы проигрывали, я верил в победу»

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за сборную Украины в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).

«После напряженного поединка всегда тяжело спать, ведь зашкаливает адреналин. Но самочувствие отличное, потому что мы выиграли, а я дебютировал за сборную. Это был большой день для меня. Я был самым счастливым человеком в мире. Очень благодарен тренерскому штабу, что поверил в меня, это очень важно. Я пытался сделать все, что от меня ждали.

На 80-й минуте, когда мы проигрывали, я действительно верил в победу. У нас не было стопроцентных шансов, но каждый видел, что мы владели ситуацией и можем забить. Очень счастлив, что нам это удалось», – сказал Максим Таловеров.

В финале квалификации на чемпионат Европы 2024 года украинцы сыграют против Исландии. Встреча состоится 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински». Время начала игры – 21:45 по Киеву.